В Сургуте хирурги вырезали с яичника у подростка кисту с волосами

Врачи Центра охраны материнства и детства провели успешную операцию девочке-подростку, у которой было обнаружено образование яичника размером около 5 см. Медики решили провести лапароскопию и через проколы удалить кисту.

Во время операции хирурги подтвердили диагноз. Это оказалась тератома -образование, которое содержало в себе жировую ткань и волосы. Девочке сохранили яичник и репродуктивную функцию. Президент центра Лариса Белоцерковцева отметила, что по статистике тератома образуется в 30% случаев от всех образований на яичниках у подростков.

- Своевременное обращение к врачу и прохождение регулярных медицинских осмотров, особенно в период полового созревания, позволяют не только предотвратить развитие серьезных осложнений, но и сохранить репродуктивное здоровье на долгие годы, – добавила она.