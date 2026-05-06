Югра
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
+13°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 мая 2026 5:44

В Пыть-Яхе дети погибшего участника СВО получили выплаты после вмешательства прокуратуры

После вмешательства прокуратуры дети погибшего участника СВО из Пыть-Яха получили выплаты
Нина БАРИНОВА
Фото: прокуратура ХМАО-Югры

Фото: прокуратура ХМАО-Югры

Прокуратура города Пыть-Яха защитила права детей погибшего участника специальной военной операции, после того, как к ним обратилась мать детей.

По данным прокуратуры ХМАО-Югры, женщина обратилась в Агентство социального благополучия для назначения ее детям единовременного пособия, как членам семьи военнослужащего, погибшего в ходе специальной военной операции. Но агентство ей отказало. Тогда женщина пошла в прокуратуру.

Прокурор обратился в суд с иском о возложении обязанности на учреждение произвести детям положенные выплаты. Иск удовлетворен.