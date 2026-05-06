Уголовника из Игрима вновь отправили в тюрьму за жестокое убийство

Неоднократно судимого 51-летнего жителя пгт. Игрим Берёзовского района Югры выпустили из тюрьмы раньше времени под надзор. Мужчина был обязан отмечаться у инспекции, работать, не нарушать порядок и вести достойный образ жизни. Однако, уголовник пустился во все тяжкие, пил, буянил, нигде не работал и так бы и продолжал себя вести, если бы не убил человека.

По данным СУ СК по ХМАО-Югре, в ночь на 17 февраля 2026 года обвиняемый, будучи в гостях у знакомого, вместе распивали спиртное. Между мужчинами вспыхнула ссора, в пылу которой уголовник схватил нож и зарезал хозяина квартиры. Так как мужчина уже не раз нарушал установленные ему административные ограничения, его вновь изолировали от общества. По ходатайству следователя и решению суда он содержится под стражей.