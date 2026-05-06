В Югре осудят теневых банкиров за обналичку 1,4 млрд рублей

Банкиры отмыли более 1,4 млрд рублей

Следователи Ханты-Мансийского автономного округа – Югры завершили расследование уголовного дела. В нем замешаны 12 нелегальных банкиров, которые отмывали деньги, полученные за преступления. Общая сумма сделок составила более 1,4 млрд рублей.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, с января 2016 года по ноябрь 2021 года злоумышленники зарегистрировали на территории Югры, Тюменской области, Кузбасса, Краснодарского края, Москвы и Санкт-Петербурга 108 фирм-однодневок. На счета этих фирм от коммерсантов и организаций поступали деньги якобы за оказанные услуги по бухгалтерии и налоговому сопровождению. Затем деньги обналичивались и передавались клиентам. Естественно, все это было не бесплатно. Нелегальные банкиры оставляли себе от 10 до 16% от сумм. Доход преступной группы составил более 140 млн рублей. На имущество фигурантов общей стоимостью более 9 млн рублей был наложен арест.

Материалы уголовного дела, где по разным статьям насчитывается более 20 эпизодов, направлены в Нижневартовский городской суд для рассмотрения по существу. Главарь банкиров заключён под стражу.