На дорогах Югры за сутки задержали 13 пьяных водителей

Фото: Госавтоинспекция ХМАО-Югры

К счастью, за минувшие сутки в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре сотрудники Госавтоинспекции не зарегистрировали ни одного дорожно-транспортного происшествия. Однако нарушителей хватает.

Так, за 5 мая в округе было задержано 13 пьяных водителей. За выезд на полосу встречного движения привлечен 21 водитель. Напомним, что основной причиной страшных ДТП является как раз выезд на встречку. Еще 21 водитель задержан за нарушение правил перевозки детей.

Госавтоинспекция Югры напоминает, что безопасность на дорогах начинается с дисциплинированности и ответственности каждого участника дорожного движения.