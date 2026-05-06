Дождь, гроза порывистый ветер и до +25: погода в Югре 6 мая 2026 года

В среду, 6 мая, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный, западный 7-12 метров в секунду, в отдельных районах порывы 15-17 метров в секунду. Днем воздух прогреется до +19...+25 градусов, местами +12...+17 градусов.

В Ханты-Мансийске переменная облачность, днем возможен кратковременный дождь, вечером без осадков. Сейчас +10 градусов. Днем +16...+21 градус. Вечером +12 градусов. Ветер южный, юго-западный 4-12 метров в секунду.

В Сургуте утром облачно и 9 градусов. Днем переменная облачность и небольшой дождь до самой ночи. Воздух днем прогреется до +16...+20 градусов. Вечером +13 градусов. Ветер южный, юго-западный 5-10 метров в секунду.

В Нижневартовске переменная облачность, вечером слабый дождь. Сейчас +7 градусов. Днем +12...+17 градусов. Вечером +13 градусов. Ветер южный, юго-западный 2-8 метров в секунду.

В Нефтеюганске весь день переменная облачность, вечером небольшой дождь. Утром +10 градусов. Днем +17...+21 градус. Вечером +13 градусов. Ветер южный, юго-западный 4-10 метров в секунду.

В Когалыме утром на термометре +4 градуса и переменная облачность. Днем переменная облачность и +9...+16 градусов. Вечером ливень с грозой и +10 градусов. Ветер южный, юго-западный 4-12 метров в секунду.

В Нягани весь день переменная облачность, возможен небольшой дождь. Утром +15 градусов, днем +8...+12 градусов, вечером +9 градусов. Ветер северо-западный, северный, юго-восточный 2-7 метров в секунду.

В Мегионе утром пасмурно, слабый дождь и +9 градусов. Днем переменная облачность +19...+21 градус. Вечером +12 градусов. Ветер юго-западный, западный, северо-западный 3-9 метров в секунду.

В Радужном переменная облачность, к ночи дождь. Утром +3 градуса. Днем +10...+16 градусов. Вечером +12 градусов. Ветер юго-западный, южный 3-10 метров в секунду.

В Лангепасе переменная облачность, вечером дождь, который усилится к ночи. Утром +7 градусов. Днем +16...+20 градусов. Вечером +13 градусов. Ветер южный, юго-западный 3-9 метров в секунду.

В Лянторе сегодня переменная облачность, днем небольшой дождь, к вечеру дождь с грозой. Утром +9 градусов. Днем +16...+21 градус. Вечером +13 градусов. Ветер южный, юго-западный 5-10 метров в секунду.

В Урае тоже переменная облачность, днем кратковременный дождь. Сейчас +16 градусов. Днем на столбиках термометров окажется +22...+25 градусов. Вечером +16 градусов. Ветер юго-западный, западный 4-9 метров в секунду.

В Белоярском весь день переменная облачность, без осадков. Сейчас +9 градусов. Днем +14...+18 градусов, вечером +11 градусов. Ветер юго-западный, западный 4-10 метров в секунду.

В Пыть-Яхе переменная облачность, вечером небольшой дождь. Сейчас +10 градусов. Днем +17...+21 градус. Вечером +14 градусов. Ветер южный, юго-западный 3-10 метров в секунду.

В Югорске переменная облачность, утром небольшой дождь и +16 градусов. Днем дождь +19...+21 градус. Вечером +14 градусов. Ветер юго-западный, западный 2-9 метров в секунду.

В Покачах сегодня переменная облачность, вечером дождь, к ночи дождь с грозой. Сейчас +6 градусов. Днем +13...+19 градусов, вечером +13 градусов. Ветер южный, юго-западный 3–10 метров в секунду.

В Советском переменная облачность, весь день небольшой дождь, вечером без осадков. Сейчас +16 градусов. Днем +20...+22 градуса. Вечером +14 градусов. Ветер юго-западный, западный 2-9 метров в секунду.