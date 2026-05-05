В Югре по Оби идет сразу две головы ледохода

Фото: МЧС России по ХМАО-Югре

Сегодня утром, 5 мая, в Нижневартовске по Оби прошла голова ледохода, которая пришла с Томской области. Уровень воды в реке поднялся до 723 сантиметров, прибавив сразу 63 сантиметра за сутки. Напомним, что при уровне 9 метров начинает подтапливать Плиевские дачи и дачи РЭБ флота.

За сутки ледоход прошел 460 километров. Его протяженность составляет 460 километров.

По данным МЧС по ХМАО– Югре, на Оби - сегодня наблюдается ледоход, местами навалы льда и подвижка. Специалисты фиксируют сразу две головы ледохода на Оби. На Конде и Иртыше уже чисто.

Главное управление МЧС России по Югре призывает судоводителей не выходить на акватории Оби и её проток до полного завершения ледохода.