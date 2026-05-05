В администрации Нефтеюганска сократят пресс-секретаря, но добавят три новых отдела

Дума Нефтеюганска одобрила изменения в структуре администрации. По мнению депутатов, так они желают упростить управление и смогут повысить эффективность работы.

Изменения большие: отделы укрупняют в управления. Вместо инфо-аналитического отдела появится отдел коммуникаций и медиамониторинга. Депутаты проголосовали за создание трех новых структур, которые будут кормиться из бюджета: контрольное управление, управление муниципальной безопасности и отдел по работе с отдельными категориями граждан и общественным здоровьем. Какую реальную пользу принесут эти отделы, кроме ненужных для простых людей мероприятий, не понятно.

Кстати, кое-кого увольнять все же будут: сокращены должности советников и пресс-секретаря. Зато 5 заместителей главы, включая первого, не потеряют своих кресел.