Ночной пожар в Югорске спалил дом, гараж и хозпостройку

Фото: МЧС России по ХМАО-Югре

В Югорске в ночь на 5 мая в 00:03. произошел пожар на территории садово-огороднического товарищества «Рощино». Сообщение о возгорании сарая на улице Цветочной на пульт диспетчера поступило в 00:03.

Когда на место прибыли первые пожарные расчеты, то сарай горел по всей площади, а вместе с ним и гараж. Была угроза распространения огня на дачный дом.

- Гибели и травм людей нет, мансардное помещение дома повреждено на площади 55 квадратных метров, гараж поврежден на площади 10 квадратных метров, хозяйственная постройка уничтожена полностью на площади 22 квадратных метров. Причина возгорания устанавливается, – рассказали в МЧС России по ХМАО-Югре.