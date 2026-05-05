Мэрия Пыть-Яха заплатит пострадавшей от бродячей собаки девочке 100 тысяч рублей

Прокуратура выступила в защиту прав девочки из Пыть-Яха, которую покусала бродячая собака. С заявлением в ведомство обратилась мать пострадавшего ребенка.

По данным прокуратуры ХМАО-Югры, собака напала во время прогулки на девочку осенью 2025 года в результате ненадлежащего исполнения органами местного самоуправления обязанностей по отлову безнадзорных животных. У ребенка были диагностированы укусы.

Прокуратура направила в суд иск о возложении на администрацию обязанности компенсировать ребенку вред в размере 100 тысяч рублей. Суд иск удовлетворил.