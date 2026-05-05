В Югре по нацпроекту отремонтируют участок дороги Игрим – Нижние Нарыкары

Фото: Северавтодор

Скоро стартует ремонт участка автодороги пгт. Игрим - д. Нижние Нарыкары в Берёзовском районе Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает подрядчик «Северавтодор»

Речь идет об участке км 7 – км 14. Дорожники уже начали снимать старое покрытие – фрезеровать. Затем специалисты выполнят земляные работы, сделают выравнивающий и верхний слои асфальтобетонного покрытия, укрепят обочины, установят дорожные знаки. На время работ движение транспорта будет осуществляться по одной полосе. Сдача объекта запланирована на октябрь 2026 года.

- Одной из современных технологий, которая будет применена в ходе ремонта, является ресайклинг — метод холодной регенерации, позволяющий укреплять основание дороги и значительно увеличивать срок ее службы. Это не только улучшит качество дорожного покрытия, но и позволит сократить расходы на содержание дороги в будущем, – заявили в Северавтодоре.