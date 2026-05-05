В Сургутском районе за взятку в 170 тысяч рублей задержан ведущий инженер

Ведущий инженер газоперерабатывающей компании в Сургутском районе получил взятку в сумме свыше 170 тысяч рублей. Мужчина задержан полицейскими. Суд уже отправил его под арест на 2 месяца.

По данным прокуратуры ХМАО-Югры, 30 апреля 2026 года ведущий инженер получил взятку от лица, представляющего интересы организации. Взамен инженер был обязан принять выполненные работы, которые организация выполняет в рамках субподряда.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в крупном размере», ход которого находится на контроле прокуратуры.