Югра
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
+14°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия5 мая 2026 9:58

В Сургутском районе за взятку в 170 тысяч рублей задержан ведущий инженер

Ведущий инженер задержан в Сургутском районе за взятку в 170 тысяч рублей
Нина БАРИНОВА
Фото: прокуратура ХМАО-Югры

Фото: прокуратура ХМАО-Югры

Ведущий инженер газоперерабатывающей компании в Сургутском районе получил взятку в сумме свыше 170 тысяч рублей. Мужчина задержан полицейскими. Суд уже отправил его под арест на 2 месяца.

По данным прокуратуры ХМАО-Югры, 30 апреля 2026 года ведущий инженер получил взятку от лица, представляющего интересы организации. Взамен инженер был обязан принять выполненные работы, которые организация выполняет в рамках субподряда.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в крупном размере», ход которого находится на контроле прокуратуры.