НовостиОбщество5 мая 2026 9:35

Директора фирмы из Сургута оштрафовали на 300 тысяч рублей за задержку зарплаты

Нина БАРИНОВА
Фото: Суды Югры

Мировой судья города Сургута вынес приговор по уголовному делу о невыплате заработной платы в отношении директора АО «Механизатор» Евгения Пучкина Евгения. Мужчину обвиняют в полной невыплате заработной платы свыше двух месяцев.

По данным Судов Югры, Евгений долгое время не выплачивал своим сотрудникам зарплату, хотя средства на это имелись. Общая сумма задолженности превысила 1 200 000 рублей. До рассмотрения дела в суде Пучкин выплатил сотрудникам 966 000 рублей, но оставшаяся часть задолженности так и не погашена. На имущество директора суд наложил арест. Кроме того, ему назначен штраф в размере 300 000 рублей.