В Сургуте за наркотики на 8,6 лет осудили иностранца

Сургутский городской суд приговорил к 8,6 лет иностранца. Мужчину обвиняют в незаконном сбыте наркотиков и в покушении на незаконный сбыт наркотиков, совершенном в крупном размере.

По данным прокуратуры ХМАО-Югры, подсудимый в апреле 2025 года купил для сбыта наркотики. Часть наркотиков он сбыл своему приятелю. Остальную запрещенку мужчина хранил по месту своего жительства и в автомобиле для сбыта. Задержали мужчину полицейские. Они изъяли у мигранта более 400 граммов наркотиков.

Суд приговорил виновного к 8 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, автомобиль и деньги конфискованы в доход государства.