Сургутянин подписал контракт и ушел на СВО, чтобы выплатить долг по алиментам

Житель поселка городского типа Барсово Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры заключил контракт с Минобороны РФ и ушел в зону проведения специальной военной операции, чтобы погасить накопленный долг по алиментам.

По данным УФССП по ХМАО-Югре, мужчина был обязан выплачивать алименты в размере 1/4 части заработка на содержание своей дочери. Отец допустил задолженность более 367 тысяч рублей. Сургутянин был привлечен к административной ответственности, но все равно не платил алименты.

В отношении должника было возбуждено уголовное дело. Тогда отец принял решение заключить контракт с Министерством обороны РФ и выплатил алименты из своего довольствия.