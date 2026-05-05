На Мелик-Карамова в Сургуте у объятого огнем здания обрушилась крыша

Серьёзный пожар ликвидируют в настоящее время спасатели на улице Мелик-Карамова в Сургуте. Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило около 12 часов дня 5 мая. Горит одноэтажное коммерческое здание, в котором расположены точки общепита и торговли.

- Пожарно-спасательные подразделения работают на месте, проводится тушение.

Пострадавших нет. Площадь горения составляет около 400 квадратных метров. Здание горит по всей площади. Произошло обрушение крови на площади 200 квадратных метров. Пламя удалось локализовать в 12:24, - рассказали в пресс-службы МЧС по ХМАО-Югре.