В Югре на карантин из-за ОРВИ ушли 22 класса и 16 групп детсадов

Снижение заболеваемости ОРВИ в Югре идет уже три недели подряд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

За неделю в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре зарегистрировано 84 случая ОРВИ на 10 тысяч населения, что ниже уровня предыдущей недели на 10,5%. Снижение заболеваемости идет уже три недели подряд.

Однако согласно данным Роспотребнадзора ХМАО-Югры, в связи с заболеваемостью ОРВИ на дистанционные формы обучения переведены 22 класса 14 школ в Нефтеюганском, Октябрьском, Кондинском, Советском районах, а также в Сургуте, Нефтеюганске, Нягани, Белоярском и Югорске. Кроме того, на карантин отправились 16 групп 13 детских садов Октябрьском, Сургутском, Кондинском районах, а также в Сургуте, Нижневартовске, Нягани, Когалыме и Югорске.

Добавим, что заболеваемость гриппом на минувшей неделе составила 0,26 случая на 10 тысяч населения, что ниже уровня предыдущей недели на 33,8%. Грипп зарегистрирован в восьми муниципалитетах.