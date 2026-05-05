Бизнесмен Григорий с сайта знакомств развел жительницу Урая на 1,3 млн рублей

Жительница Урая искала любовь на сайте знакомств. Там она познакомилась с галантным бизнесменом из Барселоны Григорием. Между парочкой возникло интересное общение, после которого Гриша попросил у его 50-летней собеседницы номер телефона. Дальше общение продолжилось уже в мессенджере.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, югорчанка по совету Гриши установила приложение для аудиозвонков. Затем мужчина предложил ей заняться инвестированием. Вскоре богатый Гриша познакомил дамочку с севера со своими «коллегами», которые на протяжении двух месяцев курировали её действия.

Югорчанка установила на телефон приложение для инвестиций и стала пополнять якобы свой брокерский счет. Сперва она вложила сбережения в сумме 472 тысячи рублей, затем взяла кредит на 599 тысяч рублей и тоже внесла деньги на счет, а потом еще и у сестры взяла в долг 250 тысяч рублей. Денежки тоже утекли на тот же брокерский счет. Женщина даже получила свой первый заработок с инвестирования и даже открыла кошельки в различных организациях и счёт в одном из банков. Потом она переводила деньги в инвестиционный кошелёк: копировала ссылку для оплаты и вводила её в приложении - деньги автоматически зачислялись на брокерский кошелёк. Когда югорчанка попыталась вывести деньги со счета, у нее ничего не вышло. Она обратилась за помощью к дочери, а дочь отправила мать писать заявление в полицию.

Общий ущерб составил 1 323 000 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».