У жителя Сургута конфисковали 3 млн рублей, которые он пытался вывезти за границу

Суд Сургута конфисковал у 56-летнего местного жителя более 3 млн рублей, которые он провозил через таможенную границу ЕАЭС. Помимо того, что у сургутянина законным способом государство отжало деньги, на него еще завели уголовное дело по статье «Контрабанда наличных денежных средств в крупном размере».

По данным Уральской транспортной прокуратуры в сентябре 2024 года сургутянин, отправляясь за границу из России, в аэропорту города Сургута скрыл от таможенников более 3 млн рублей.

Суд назначил мужчину наказание в виде 8 месяцев ограничения свободы, а 3 млн рублей были конфискованы в доход государства.