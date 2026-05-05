Жители Сургутского района жалуются на запах газа, но замеры это не подтверждают

Ночью 4 мая жители поселков Солнечный и Барсово и Белого Яра Сургутского района почувствовали сильный запах газа. Люди стали сообщать об этом в социальных сетях. Утром специалисты провели замеры и не выявили превышения концентрации газа. Обращение за медицинской помощью от жителей данных поселков не поступало.

При этом, в «Сургутгазе» сразу же опровергли наличие возможной аварии на сетях, нарушений в работе котельных УТВИВ тоже не выявлено.

В этой связи специалисты Роспотребнадзора ХМАО-Югры провели лабораторный контроль содержания в атмосферном воздухе продуктов горения: оксида азота, оксида углевода, диоксида азота, диоксида углерода, диоксида серы, взвешенных веществ РМ 10, РМ 2,5 и газа метана.

- По результатам исследований атмосферного воздуха в 02:00 и 09:00 часов 4 мая во всех указанных выше населенных пунктах выявлено превышение предельно-допустимой концентрации (далее – ПДК) диоксида серы. Превышение ПДК по взвешенным веществам РМ 2,5, РМ 10, оксиду азота, оксиду углерода, диоксиду азота, диоксиду углерода, метану не обнаружено ни в одном населённом пункте. По состоянию на 18:00 в Сургуте превышения нет ни по одному из проведенных замеров, по диоксиду серы концентрация в Сургутском районе снизилась, хотя и превышает ПДК, – отметили в ведомстве.

Мониторинг за качеством атмосферного воздуха Управлением Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре продолжается.

Добавим, что диоксид серы попадает в атмосферный воздух в результате естественных процессов, а также антропогенной деятельности, к которому относится сжигание угля и мазута, производство цемента; химическая и нефтеперерабатывающая промышленность;

За год в атмосферу выбрасывается более 150 млн т диоксида серы, из них 90% выбросов за счет ТЭС и котельных.

Диоксид серы - это политропный яд. Он раздражает слизистые оболочки дыхательных путей, усиливает слезоотделение. Это соединение вызывает бронхо-спазм, обострение хронических заболеваний верхних дыхательных путей.

Даже незначительное воздействие SO2 (свыше 0,25 ррт) ведет у астматических больных к возникновению повышенной чувствительности верхних дыхательных путей.

Помимо этого, установлено, что воздействие SO2 может вести к возникновению у людей рака легких.