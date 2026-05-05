МЧС ХМАО выдало инструкцию, как действовать в случае атаки БПЛА

МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре выдало инструкцию о правилах безопасного поведения населения при угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов. Если объявляется атака беспилотниками, то люди должны спуститься в подвал, подземный переход или паркинг. Можно также укрыться на первом этаже дома до сигнала отмены опасности.

В момент атаки БПЛА настоятельно рекомендуют держаться подальше от окон – осколки стекла могут нанести серьезные порезы. Важно отключить электричество, газ и воду, выбрав для укрытия комнату без окон на нижнем этаже. Ванную комнату лучше не использовать – там проходят трубы с горячей водой, которые могут лопнуть и ошпарить кипятком людей.

Находясь в автомобиле или автобусе обязательно надо покинуть транспортное средство и укрыться в ближайшем здании, паркинге или подземном переходе, а при отсутствии укрытий используй овраги, ямы и канавы.

- При обнаружении упавшего беспилотника не приближайся к его обломкам, не фотографируй и не публикуй видео, – предупредили в МЧС.

Напомним, сегодня в Югре впервые была объявлена опасность ракетной атаки.