В городах ХМАО стали колебаться цены на бензин и ДТ

Фото: Скрин с анги

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на минувшей неделе цены на розничное топливо колебались в городах региона. Где-то оно подешевело, где-то подорожало, сообщает «Агентство нефтегазовой информации».

В Нижневартовске на АЗС «Роснефти» бензин марки АИ-95 подорожал до 66,9 рубля. АИ-92 теперь тоже стоит 63,15 рубля. Литр дизтоплива отныне стоит 81,75 рублей. У «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукта» цены не изменились. «Газпром нефть» отпускает АИ-95 за 67,11 рублей, АИ-92 – за 63,07 рублей, дизельное топливо – за 82,29 рублей. У оператора «GP» за АИ-95 просят 64,00 рубля. АИ-92 отпускают 59,50 рублей, ДТ по 78,00 рублей. Оператор «Сибирьнефтегаз» продают АИ 95 по 66,20 рублей, АИ-92 по 62,20 рубля, а ДТ по 79,30 рублей.

В Сургуте оператор «ЛУКОЙЛ» держит те же цены на топливо, что и в Нижневартовске. «Эталон» понизил цены на АИ-95 до 66,7 рублей. АИ – 92 отпускают по 62,7 рубля. ДТ – 80,4 рублей. На АЗС «Газпром нефть» АИ – 95 отпускают по – 67,36 рублей. АИ - 92 63,19 рубля, дизельное топливо – 83,94 рубля.

В Ханты-Мансийске на АЗС «Газпром нефти» АИ-95 поднялся до 70,02 рублей. АИ-92 – вырос до 64,34 рублей, ДТ – до 83,47 рублей. «ЛУКОЙЛ» цены держит на уровне прошлой недели. «Иртышнефтепродукт» тоже почти не изменил стоимость на топливо.