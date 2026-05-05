За неделю в ХМАО на пожарах один человек пострадал и семь погибли

За прошедшую неделю пожарно-спасательными подразделениями МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре было ликвидировано 33 возгорания. К сожалению, на пожаре погибла семья из семи человек, из них - 4 детей. Травмы получил один человек. Огнем уничтожено 5 строений, повреждено 4 единицы техники и 14 строений.

Последний крупный пожар произошел в в Ханты-Мансийскe на улице Кооперативной Дотла со всем имуществом сгорел одноэтажный частный дом.

- На момент прибытия наблюдалось открытоe горение частного дома по всей площади, имелась угроза распространения огня на рядом расположенный балок. В результате пожара частный дом и имущество внутри уничтожены полностью. Причины возгорания устанавливаются. Люди не пострадали. - сообщили в МЧС России по ХМАО-Югре.