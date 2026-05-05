Авиакомпания «Победа» отменила рейсы из Москвы в Нижневартовск

Фото: скрин с сайта аэропорта

Авиарейсы из аэропорта Внуково Москва в Нижневартовск отменены авиакомпанией «Победа» по неизвестным причинам. Запланированный на 4 мая вылет уже не состоялся. При попытке купить билеты на сайте авиакомпании на другие даты система бронирования пишет: «На заданную дату рейсы не выполняются или нет мест».

- Официальные причины отмены рейсов не раскрываются. Связаться с перевозчиком, чтобы уточнить детали изменений, пока не удалось, – сообщает тг-канал «Транспортный цех/Югра».

При этом рейс Москва (Внуково) – Нижневартовск и обратно все еще значится в расписании.

Возможно, что перевозчик приостановил полеты по данному маршруту временно. Добавим, что авиакомпания «Победа» возобновила авиарейсы из Москвы в столицу Самотлора после десятилетнего перерыва. Билеты на самолет данного лоукостера обходятся значительно дешевле пассажирам.