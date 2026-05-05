Югра
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
+14°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 мая 2026 4:26

Суд Югорска признал недействительными у иностранцев сертификаты о знании русского языка

Сертификаты о знании русского языка у иностранцев суд Югорска признал недействительными
Нина БАРИНОВА
Фото: Суды Югры

Фото: Суды Югры

Югорский районный суд признал недействительными сертификаты о знании русского языка, истории России и основ законодательства РФ, выданные мигрантам образовательной организацией.

По данным Судов Югры, группа злоумышленников из образовательной организации оформляла прохождение экзаменов по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ. При этом тесты иностранцы на самом деле не сдавали. Мигранты, проживающие в Югорске в 2024 году, обратились в данную организацию для сдачи экзаменов. На момент сдачи экзамена иностранцы не владели необходимым и установленным законом минимальным объемом знаний по указанным дисциплинам, но за деньги они получили соответствующие сертификаты.

В 2025 году сертификаты помогли мигрантам получит патент для работы в России. Суд признал выданные сертификаты недействительными и подлежащими аннулированию.