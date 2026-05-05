Суд Югорска признал недействительными у иностранцев сертификаты о знании русского языка

Югорский районный суд признал недействительными сертификаты о знании русского языка, истории России и основ законодательства РФ, выданные мигрантам образовательной организацией.

По данным Судов Югры, группа злоумышленников из образовательной организации оформляла прохождение экзаменов по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ. При этом тесты иностранцы на самом деле не сдавали. Мигранты, проживающие в Югорске в 2024 году, обратились в данную организацию для сдачи экзаменов. На момент сдачи экзамена иностранцы не владели необходимым и установленным законом минимальным объемом знаний по указанным дисциплинам, но за деньги они получили соответствующие сертификаты.

В 2025 году сертификаты помогли мигрантам получит патент для работы в России. Суд признал выданные сертификаты недействительными и подлежащими аннулированию.