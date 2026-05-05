На трассе в Нефтеюганском районе Югры в ДТП пострадали четыре человека

Фото: Госавтоинспекция ХМАО-Югры

Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали четыре человека, произошло вечером на 709 км автодороги «Север» в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, в 18:45 40-летний водитель за рулем Lexus на большой скорости влетел во впереди остановившуюся для поворота грузопассажирскую «ГАЗель». В результате ДТП четыре пассажира «ГАЗели» получили травмы.

Всего за минувшие сутки в Югре зарегистрировано 3 ДТП, в которых 6 человек получили травмы. Задержано 8 нетрезвых водителей, на встречку выехали 27 водителей.