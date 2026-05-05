Режим ракетной опасности ввели в Югре ранним утром и через час отменили

Сегодня около четырех часов утра губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Руслан Кухарук ввел режим ракетной опасности, о чем сообщил в своих соцсетях.

- Ответственные службы и ведомства приведены в режим повышенной готовности и принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности. Прошу сохранять спокойствие, – написал глава региона и дал указания, как действовать в данном случае.

Ранее югорчанам пришли СМС такого содержания: «В ЮГРЕ ОБЪЯВЛЕН РЕЖИМ РАКЕТНОЙ ОПАСНОСТИ».

Часом позже действие режима было отменено, но жителей просили сообщать обо всех подозрительных объектах по номеру 112. При этом делать фото и видео и публиковать их в соцсетях запретили.

Добавим, что во всех регионах УРФО в это же время появились сообщения о ракетной опасности. Так, в Тюменской области объявляли ракетную опасность по крылатым ракетам «Фламинго», у которых дальность полёта составляет до 3 тысяч км.