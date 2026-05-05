Северный ветер опять несет похолодание: погода в Югре 5 мая 2026 года

Во вторник, 5 мая, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре переменная облачность. В отдельных районах пройдет небольшой дождь. Ветер западных направлений 6-11 метров в секунду. Воздух днем прогреется до +15...+20 °градусов местами по северу до +7 градусов.

В Ханты-Мансийске с утра облачно и +7 градусов. Днем переменная облачность, +11...+12 градусов. Вечером +5 градусов. Без осадков. Ветер северо-западный, северный 2-16метров в секунду.

В Сургуте весь день переменная облачность, без осадков. Вечером установится ясная погода. Утром +11 градусов. Днем +11...+14 градусов, вечером +4 градуса. Ветер западный, северо-западный, северный 3-8 метров в секунду.

В Нижневартовске с утра облачно и +11 градусов. Днем +12...+14 градусов, переменная облачность. Вечером ясно и +5 градусов. Осадков не ожидается. Ветер южный, западный, северный 3-9 метров в секунду.

В Нефтеюганске весь день переменная облачность, без осадков. Утром +11 градусов. Днем +16...+18 градусов. Вечером +10 градусов. Ветер западный, северо-западный, северный 3-7 метров в секунду.

В Когалыме утром на термометре +10 градусов и пасмурно. Днем переменная облачность и +8...+10 градусов. Вечером +2 градуса. Без осадков. Ветер юго-западный, северо-западный, северный, северо-восточный 4-10 метров в секунду.

В Нягани весь день переменная облачность, без осадков. Утром +5 градусов, днем +8...+12 градусов, вечером +9 градусов. Ветер северо-западный, северный, юго-восточный 2-7 метров в секунду.

В Мегионе утром пасмурно, слабый дождь и +9 градусов. Днем переменная облачность +12...+16 градусов. Вечером +5 градусов. Ветер южный, западный, северо-западный, северный 2-8 метров в секунду.

В Радужном переменная облачность, без осадков. Утром +11 градусов. Днем +13...+14 градусов. Вечером +3 градуса. Ветер юго-западный, западный, северный 4-9 метров в секунду.

В Лангепасе утром облачно, небольшой дождь и +9 градусов. Днем переменная +15...+18 градусов. Вечером +5 градусов. Ветер юго-западный, северо-западный, северный, северо-восточный 3-8 метров в секунду.

В Лянторе сегодня переменная облачность и без осадков. Утром +10 градусов. Днем +10...+13 градусов градусов. Вечером +5 градусов. Ветер западный, северо-западный, северный, восточный 3-7 метров в секунду.

В Урае тоже переменная облачность, без дождей, вечером ясно. Сейчас +10 градусов. Днем на столбиках термометров окажется +14...+18 градусов. Вечером +12 градусов. Ветер западный, северный, южный 1-7 метров в секунду.

В Белоярском весь день переменная облачность, вечером пасмурно, но без осадков. Сейчас +3 градуса. Днем +5...+9 градусов, вечером +7 градусов. Ветер северо-западный, южный 2-8 метров в секунду.

В Пыть-Яхе утром облачно, дождь, +10 градусов. Днем переменная облачность, без осадков, +13...+15 градусов. Вечером +6 градусов и ясно. Ветер западный, северо-западный, северный, северо-восточный 2-8 метров в секунду.

В Югорске утром солнечно, +7 градусов. Днем переменная облачность, без осадков, +12...+16 градусов. Вечером +13 градусов. Ветер северный, южный 3-8 метров в секунду.

В Покачах сегодня переменная облачность, без осадков. Сейчас +12 градусов. Днем +11...+15 градусов, вечером +3 градуса. Ветер юго-западный, северо-западный, северный, северо-восточный 3–8 метров в секунду.

В Советском утром и днем солнечно. Сейчас +7 градусов. Днем +12...+16 градусов. Вечером переменная облачность, +13 градусов. Ветер северный, южный 3-7 метров в секунду.