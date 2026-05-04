В Сургуте открылась выставка «Свет и память», посвящённая энергетикам-участникам СВО

На «Аллее памяти и славы» в Сургуте состоялось торжественное открытие фотовыставки «Свет и память», посвященной сотрудникам системообразующей энергокомпании, погибшим при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции. В мероприятии приняли участие представители администрации города Сургута, Молодая Гвардия Единой России, а также родные и близкие героев.

Проект посвящён 12 энергетикам, которые проявили мужество и встали на защиту Отчизны. За храбрость, проявленную на поле боя, двое военнослужащих награждены медалями «За отвагу». Еще шесть героев фотовыставки удостоены одной из самых значимых военных наград – ордена Мужества.

«Экспозиция «Свет и память» – дань уважения профессионалам, которые сначала служили людям, обеспечивая свет и тепло в домах, а когда появилась необходимость – встали на защиту Родины и соотечественников», – рассказал первый заместитель генерального директора – главный инженер «Россети Тюмень» Роман Лебедев.

«Россети Тюмень» совместно с государственными фондами и некоммерческими организациями регулярно направляют бойцам гуманитарную помощь, предметы первой необходимости и снаряжение. В день открытия фотовыставки была передана очередная партия помощи для военнослужащих, а также жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.