Югорские энергетики обеспечат надежное электроснабжение в майские праздники

Компания «Россети Тюмень» с 1 по 3 мая усилит контроль объектов электросетевого хозяйства в Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО. На территории трех регионов будет введен режим технологической тишины и организовано круглосуточное дежурство оперативного персонала и руководящего состава.

В праздничные дни проведение плановых эксплуатационных работ и оперативных переключений в электроустановках будет приостановлено. На особом контроле специалистов находятся социально значимые объекты.

К ликвидации возможных технологических нарушений в Тюменском макрорегионе подготовлены 200 бригад: 909 специалистов и 408 единиц спецтехники. При необходимости системообразующая сетевая компания задействует 86 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью более 15,7 МВт.

Для слаженного реагирования при возникновении угрозы ЧС и противоправных действий налажено взаимодействие с органами исполнительной власти и местного самоуправления, МЧС и МВД России. Сообщить о нарушении электроснабжения или повреждении энергообъектов можно по телефону круглосуточной горячей линии 8-800-220-0-220 (короткий номер – 220).