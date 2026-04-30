Жителя Сургута оштрафовали на четверть миллиона рублей за прописку 7 иностранцев

Жителю Сургута придется заплатить в бюджет государства 250 тысяч рублей штрафа за фиктивную прописку в своей квартире семи иностранцев. Сургутский городской суд признал его виновным по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации».

По данным прокуратуры ХМАО-Югры, с июня 2024 года по апрель 2025 года сургутянин фиктивно поставил на миграционный учет 7 иностранных граждан. При этом жили мигранты не по прописке. Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей.