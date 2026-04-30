НовостиОбщество30 апреля 2026 10:41

В Октябрьском районе Югры ввели особый противопожарный режим

Нина БАРИНОВА
Фото: администрация Октябрьского района

Сегодня, 30 апреля, на территории Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры вводится особый противопожарный режим. Согласно постановлению администрации он продлится по 11 мая 2026 года.

В период майских праздников в Октябрьском районе пройдут профилактические рейды по выявлению и привлечению к административной ответственности лиц, нарушающих правила пожарной безопасности, а именно при использовании открытого огня, сжигания сухой растительности и мусора.

За нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима предусмотрена административная ответственность и крупные штрафы.