Пьяный пассажир в аэропорту Сургута ударил полицейского и оскорбил его

Фото: Уральская транспортная прокуратура

В Сургуте вынесут приговор в отношении 42-летнего пассажира авиарейса Сургут – Москва, который пьяный толкнул полицейского и прилюдно обматерил. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статьям «Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, к представителю власти» и «Публичное оскорбление представителя власти».

По данным Уральской транспортное прокуратуры, преступление авиапассажир совершил в аэропорту Сургута в январе 2026 года. Мужчина препятствовал законным действиям сотрудника полиции по составлению в отношении него протокола и толкнул страда правопорядка.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Сургутский городской суд.