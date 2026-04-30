Югра
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия30 апреля 2026 10:26

Пьяный пассажир в аэропорту Сургута ударил полицейского и оскорбил его

Ударил полицейского и оскорбил пьяный пассажир из Сургута
Нина БАРИНОВА
Фото: Уральская транспортная прокуратура

Фото: Уральская транспортная прокуратура

В Сургуте вынесут приговор в отношении 42-летнего пассажира авиарейса Сургут – Москва, который пьяный толкнул полицейского и прилюдно обматерил. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статьям «Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, к представителю власти» и «Публичное оскорбление представителя власти».

По данным Уральской транспортное прокуратуры, преступление авиапассажир совершил в аэропорту Сургута в январе 2026 года. Мужчина препятствовал законным действиям сотрудника полиции по составлению в отношении него протокола и толкнул страда правопорядка.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Сургутский городской суд.