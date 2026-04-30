Жителям Югры запрещают кормить голубей возле домов

В социальных сетях то и дело появляются жалобы от жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на людей, которые кормят голубей возле жилых домов. «Кухни» птиц представляют из себя объедки с чужих столов: батоны, хлеб, даже салаты и мясо выбрасывают пернатым «заботливые» горожане. Точку в споре кормить или не кормить голубей поставил окружной Роспотребнадзор.

Причиной большого скопление голубей возле многоквартирных домов является прикармливание птиц. Это является проблемой для самих голубей, ведь они теряют навык самостоятельной добычи корма и укорачивает их жизнь. Кроме того, дворы, детские площадки, скамейки, фасады зданий загрязняются птичьим пометом, а остатки пищи в местах прикорма птиц привлекают грызунов.

В ведомстве отмечают, что перья и помет голубей сильный аллерген, опасный для астматиков и людей страдающих полинозами. Птицы являются переносчиками заразных для человека инфекций: орнитоз, иерсиниозы, сальмонеллез и др. Заразиться возможно при прямом контакте с птицей или при вдыхании вместе с пылью экскрементов. А еще эти птицы мира являются «жилищем» для многих паразитов - клопов, блох, различных жуков и клещей. Они живут, как на самих птицах, так и в их гнездах.