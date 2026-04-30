Житель Нижневартовска купил сыну школьный аттестат для поступления в колледж

Уроженец иностранного государства, который уже несколько лет проживает в Нижневартовске, решил помочь сыну с поступлением на бюджет в местный колледж. Специально для этого в июле 2024 года мужчина купил школьный аттестат с хорошими оценками в стране, где когда-то проживал.

По данным прокуратуры ХМАО-Югры, на основании поддельного документа сын нового вартовчанина был зачислен на обучение в политехнический колледж за счет бюджетного финансирования. Парень не тянул учебу, что вызвало сомнение у преподавателей колледжа. Проверка показала, что аттестат был поддельный.

Нижневартовский городской суд признал отца студента виновным в использовании заведомо поддельного официального документа. Ему назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на 8 месяцев.