В расписание авиарейсов между Ханты-Мансийском и Челябинском внесли изменения

Фото: аэропорт Ханты-Мансийска

Авиакомпания «Руслайн» изменила полетное расписание на направлении Ханты-Мансийск — Челябинск — Ханты-Мансийск. Речь идет о регулярном рейсе 7R 897/898.

По данным пресс-службы аэропорта окружной столицы Югры, с 5 мая и до 29 сентября 2026 года включительно вылеты по вторникам отменяются. Данное решение носит временный характер и связано с оптимизацией расписания на летний сезон.

Авиасообщение Ханты-Мансийска – Челябинск будет осуществляться только по пятницам. В мае рейс отправляется в 10:40, а с 5 июня — в 12:15.