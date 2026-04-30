В Нижневартовске дорожники усилили темпы ямочного ремонта

Особое внимание уделяется безопасности пешеходов Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Специалисты МБУ «Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города» ежедневно мониторят состояние проезжей части в Нижневартовске.

Недавно дорожники выполнили аварийный ямочный ремонт и установили бордюры на проспекте Победы. На улицах Мира, Ленина и 60 лет Октября специалисты убрали песок с тротуаров и вдоль бордюров. Особое внимание уделяется безопасности пешеходов. В настоящее время на главных перекрестках города обновляется дорожная разметка. План работ у дорожников формируется с учетом патрульных объездов и обращений жителей города.

- Главная цель — оперативное выявление и устранение дефектов полотна для обеспечения безопасности движения, – сообщили в Управлении по дорожному хозяйству и благоустройству города.