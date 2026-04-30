В поликлинике Нефтеюганска массово ломаются маммографы

В Нефтеюганске пациентки поликлиники №2 не могут пройти обследование у маммолога из-за поломки аппаратов. Один из них не работает совсем, второй часто ломается маммографии один не работает, а второй часто ломается.

«В марте месяце мне дали направление на маммографию в поликлинике города Нефтеюганска в срочном порядке перед операцией, но пройти я не смогла, так как в поликлинике 2 маммографа, 1 давно не работает, а второй постоянно ломается. Насколько я поняла, аппарат КТ тоже не очень работоспособный», – написала Галина Бородай под одним из постов губернатора Югры Руслана Кухарука.

- Аппараты, используемые для лечения и реабилитации пациентов в физиотерапевтическом отделении БУ «Нефтеюганской окружной клинической больницы имени В.И. Яцкив», разных годов выпуска. Все в рабочем состоянии, регулярно, в соответствии с предъявляемыми требованиями, проходят поверку и осматриваются медицинскими техниками. Ежегодно отделение пополняется новыми аппаратами, так в 2025 году приобрели 44 единицы техники, в том числе столы медицинские для массажа, аппараты для ДМВ-терапии, парафинонагреватели, аппарат для низкочастотной магнитотерапии передвижной и т.д. Ожидание прохождения лечения в отделении не превышает 4 дней. В большинстве случаев это связано с тем, что пациенты подбирают удобное для себя время прохождения процедур. Имеющихся площадей (кабинетов) достаточно для обеспечения жителей города физиотерапевтическими и реабилитационными процедурами. 8 процедур врач-физиотерапевт назначает для определения эффективности проводимого лечения. При необходимости количество процедур увеличивают, – прокомментировал департамент здравоохранения Югры.