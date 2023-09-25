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НовостиОбщество25 сентября 2023 15:37

После пинка прокуратуры в Нефтеюганске убрали несанкционированную свалку возле дома

Прокуратура обратилась с иском в суд
Виктория Терина
После пинка прокуратуры в Нефтеюганске убрали несанкционированную свалку возле дома

После пинка прокуратуры в Нефтеюганске убрали несанкционированную свалку возле дома

Фото: Татьяна Коркина

После вмешательства прокуратуры в Нефтеюганске убрали несанкционированную свалку.

- Нефтеюганская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства в сфере обращения с отходами. Во время надзорных мероприятий выяснилось, что в 11 микрорайоне в районе сгоревшего дома № 15 в Нефтеюганске находится несанкционированная свалка, - сообщили в прокуратуре округа.

Свалка неприятно влияет на жизнь жителей и окружающую среду, создает реальную угрозу их здоровью. Для устранения нарушений прокурор обратился в суд с иском, чтобы администрация города занялась устранением свалки.

Суд полностью удовлетворил иск прокурора, в Нефтеюганске организован сбор и вывоз твердых бытовых отходов, свалку ликвидировали.