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НовостиОбщество25 сентября 2023 14:50

С 27 сентября в жилые дома Сургута начнет поступать тепло

Постановление о начале отопительного сезона в жилых домах Сургута уже подписано
Виктория Терина
С 27 сентября в жилые дома Сургута начнет поступать тепло

С 27 сентября в жилые дома Сургута начнет поступать тепло

Фото: Юлия Кучеренко

Тепло в дома жителей Сургута начнет поступать с 27 сентября. Об этом сообщает администрация Сургута. Соответствующее постановление уже подписано.

- Со среды ожидается резкое похолодание. Поэтому было принято решение включить отопление. Подключение будет проходить поэтапно. Подача тепла будет производиться на протяжении пяти дней, – сообщил заместитель директора департамента городского хозяйства администрации Сургута Александр Недашковский.

Стоит отметить, что тепло в социальные учреждения города начали подавать еще в начале сентября. В учреждениях его включают по заявкам.