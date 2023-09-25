С 27 сентября в жилые дома Сургута начнет поступать тепло Фото: Юлия Кучеренко

Тепло в дома жителей Сургута начнет поступать с 27 сентября. Об этом сообщает администрация Сургута. Соответствующее постановление уже подписано.

- Со среды ожидается резкое похолодание. Поэтому было принято решение включить отопление. Подключение будет проходить поэтапно. Подача тепла будет производиться на протяжении пяти дней, – сообщил заместитель директора департамента городского хозяйства администрации Сургута Александр Недашковский.

Стоит отметить, что тепло в социальные учреждения города начали подавать еще в начале сентября. В учреждениях его включают по заявкам.