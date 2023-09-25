Больше 1 миллиона югорчан планируют привить от гриппа Фото: Юлия Кучеренко

В Югре продолжается прививочная кампания против гриппа. Глава департамента здравоохранения ХМАО-Югры Алексей Добровольский сообщил, что в Югре планируют привить 1 022 245 жителей региона, в их числе: 707 745 взрослых и 314 481 детей.

В больницах Югры есть 717 520 доз вакцин, а именно: «Совигрипп», «Ультрикс Квадри», «Гриппол Плюс». Еще 341 760 доз вакцин поступит в больницах Югры в ноябре.

- Привили 345 363 югорчанина (33,8% от плана), из них: 233 060 взрослых (в том числе 2 529 беременных), 109 057 детей, - сообщил глава департамента здравоохранения.

Прививку можно поставить в поликлинике по месту жительства, а также мобильные прививочные бригады, которые выезжают в трудовые коллективы.