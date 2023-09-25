Команда Югры победила в чемпионате УрФО по фиджитал-спорту

Фото: Всероссийская Федерация Фиджитал Спорта

В Барсово прошел первый чемпионат УрФО по фиджитал-спорту. Участие приняли киберспортсмены Свердловской области, Челябинска, Екатеринбурга, Тюмени, Москвы, Санкт-Петербурга и Югры.

Соревнования проходили в трех дисциплинах: танцы (ритм-симулятор программы Just Dance); футбольное двоеборье (мини-футбол + киберсимулятор FIFA23); баскетбольное двоеборье (баскетбол 3×3 + киберсимулятор NBA2k23).

Фото: Всероссийская Федерация Фиджитал Спорта

Победителями стала команда Югры, они заняли первые места во всех дисциплинах. Гостем чемпионата стал президент национальной Федерации фиджитал-спорта России, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный.

- Я говорил, что для меня очень важно, чтобы спорт был частью жизни для всех жителей нашей страны. Потому что нужно развиваться не только интеллектуально, но и физически, и делать это с самого детства. Перспективы очень большие. Я рад, что Сургутский район один из первых поддержал фиджитал, — рассказал Никита Нагорный.