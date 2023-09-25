Из Сургута с 30 сентября запустят прямые рейсы в Дубай Фото: Юлия Кучеренко

Авиакомпания Utair запускает прямые рейсы из Сургута в Дубай. Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном в соцсети Вконтакте. Известно, что рейсы запустят с 30 сентября.

- Начинаем летать в Дубай (аэропорт Аль Мактум) — из Сургута, - сообщили в авиакомпании.

Вылеты будут проходить по субботам, время в пути займет 6 часов 10 минут. Купить билеты уже можно на сайте компании.

Кроме того, авиакомпания выполняет рейсы в Дубай из Грозного и Тюмени.

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