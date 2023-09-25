В программе о путешествиях «Непутевые заметки» покажут Сургутский район

Фото: администрация Сургутского района

Сургутский район покажут в программе о путешествиях «Непутевые заметки». Сейчас в районе работает съемочная группа Первого канала, редакция авторской программы Дмитрия Крылова снимает цикл передач про развитие туризма в Югре. Так, в программе покажут деревню Русскинская, где побывала в музее «Природы и человека имени А.П. Ядрошникова», где хранится больше 7 тысяч экспонатов флоры и фауны Западной Сибири, предметов быта народов ханты.

- Это реально очень интересно, мы немало поездили по России, но вот музея такого масштаба, я, пожалуй, за последние два года точно не вспомню. Зрителям средней полосы, Москвы, Санкт-Петербурга смотреть будет очень интересно, потому что у нас там совершенно другая природа, другая флора и фауна. Это очень притягательно и познавательно, - рассказала редактор программы Мария Нестерова.

Фото: администрация Сургутского района

Кроме того, гости побывали в уникальном урочище Барсовой горе, археологические находки которой рассказывают о быте древних людей, населявших эту территорию в течение 9 тысяч лет, в эпохи камня, бронзы, железа и Средневековья.

Цикл программ, посвященных Югре и в частности Сургутскому районе, планирует выпустить следующей весной.