На трассе «Тюмень - Ханты-Мансийск» в ДТП с автоцистерной погиб пассажир легковушки. Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

На трассе «Тюмень - Ханты-Мансийск» погиб пассажир легкового автомобиля. Об этом сообщает УГИБДД ХМАО-Югры.

Авария произошла сегодня, 25 сентября, утром на 643 километре автодороги «Тюмень - Ханты-Мансийск». Женщина-водитель автомобиля «Шевроле Круз» ехала со стороны Нефтеюганска в сторону Тюмени, не справилась с управлением, зацепила обочину и выехала на встречку, где столкнулся с автоцистерной.

В результате ДТП пассажир автомобиля «Шевроле Круз» погиб на месте происшествия, а водитель доставлена в медучреждение. Полицейские продолжают работу на месте ДТП, обстоятельства выясняются.