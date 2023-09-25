За два дня полиция установила личности трех неопознанных трупов и 81 человека, находящегося в розыске

Полиция Югры подвела итоги профилактического мероприятия «Розыск» Фото: Татьяна Коркина

В Югре полиция подвела итоги профилактического мероприятия «Розыск». За 2 дня им удалось найти 81 человека, находящегося в розыске, установить личность 3 неопознанных трупов и нашли место нахождения 34 без вести пропавших граждан, в числе которых 8 детей, самовольно ушедших из дома.

Из числа разысканных 39 человека находились в федеральном розыске, а 8 – в межгосударственном. В их розыске участвовали подразделения УФСИН России по ХМАО – Югре и РУ ФСБ по Тюменской области. Одного из таких беглых преступников нашли в поселке Зеленоборск Советского района. Ранее судимый 40-летний уроженец Челябинска находился в розыске за кражу, которую он совершил в феврале на территории Москвы.

А в Нижневартовске задержан 26-летний мужчина, обвиняемый в мошенничестве, который находился в межгосударственном розыске. А в Мегионе задержан 31-летний житель Омской области, находящийся с апреля текущего года в федеральном розыске за кражу в Исилькульском районе Омской области.