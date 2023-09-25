В Сургутском районе водитель автомобиля «Соболь» погиб при столкновении с фурой

Фото: пресс-служба УМВД России по ХМАО-Югре

В Сургутском районе произошло смертельное ДТП. На месте работает полиция. Случилось это сегодня, 25 сентября, около 05:10 часов на 47 километре автодороги «Нефтеюганск – Сургут».

Фото: пресс-служба УМВД России по ХМАО-Югре

- Произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб мужчина. Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства произошедшего, - сообщает пресс-служба полиции.

Предварительно известно, что 20-летний водитель автомобиля «Соболь», двигаясь из Нефтеюганска в сторону Сургута, выехал на встречку и столкнулся с автомобилем «MAN», которым управлял 41-летний мужчина. Водитель «Соболя» погиб на месте аварии до прибытия скорой медицинской помощи.

Фото: пресс-служба УМВД России по ХМАО-Югре

Напомним, ранее мы писали о том, что на трассе в Нефтеюганском районе, выехав на встречку, погиб водитель «Ниссан Кашкай».