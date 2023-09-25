В Югре 25 сентября погода будет переменчивой: возможен дождь и сильный ветер Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 25 сентября ожидается переменная облачность, местами ожидается кратковременный дождь. Ветер южный, юго-западный 3-8 м/с, днем в отдельных районах порывы до 14 м/с. Ночью столбик термометра покажет +7,+12 °С, а местами по восточной половине +3, -2 °С. Днем воздух прогреется до +17, +22 °С, а местами по восточной половине +7, +12 °С.

В Ханты-Мансийске сегодня переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Ночью столбик термометра покажет +8, +10 °С, днем потеплеет до +19, +21 °С.

Подробнее о погоде в регионе можно узнать в инфографике МЧС.