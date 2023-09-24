Фото: БУ ХМАО-Югры "Сургутский окружной клинический центр охраны материнства и детства"

В Сургутском окружном центре охраны материнства и детства будут учится иностранные студенты. Об этом центр сообщил в своем телешрам-канале.

- С этого учебного года сотрудники кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии начали преподавать свои дисциплины студентам СурГУ из Индии и Египта на английском языке. Всего обучение пройдут 19 иностранцев, - говорится в сообщении.

Перед тем как начать обучение студентов центр прошел большую предварительную работу по созданию учебно-методических комплексов для обучения. Президент Центра охраны материнства и детства, профессор Лариса Белоцерковцева прочитала первую лекцию по акушерству и гинекологии, познакомила студентов с Центром и рассказала об основнах работы.

Специалисты отметили, что иностранные студенты заинтересованы в обучении и активно включаются в работу.