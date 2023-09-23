Фото: администрация Сургутского района

Жители Сургутского района могут бесплатно чипировать и привить от бешенства домашних питомцев. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.

«Департамент ЖКХ, Э, ТиС администрации Сургутского района совместно с Ветеринарным центром и Ветслужбой Югры проводит акцию по чипированию домашних собак. Также домашних питомцев можно будет привить от бешенства. Акция проводится абсолютно бесплатно», - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице мэрии в соцсети «ВКонткте».

Выезд специалистов запланирован на 23 и 29 сентября в Федоровский, Белый Яр и Лянтор.

Также напоминаем, что в филиалах Ветеринарного центра ХМАО-Югры до 30 сентября продлится бесплатная акция по чипированию и вакцинации от бешенства домашних собак.

Более подробную информацию вы можете узнать по телефону: 8 (3462)52-60-18.